Een nieuwe tattoo? Misschien moet je even wachten, want veelgebruikte inkt (met "isopropanol") is vanaf nu verboden

Het grote probleem voor de tatoeëerders is dat het merendeel van de inkt isopropanol bevat, en dat de alternatieven op zich laten wachten. "We hebben die inkt niet in voorraad. Bepaalde soorten kleuren zullen pas over enkele maanden beschikbaar zijn. Ook mijn tattoo-shop heeft een tekort", vertelt Van Muylder. En dus vreest hij dat hij zijn klanten niet gaat kunnen verder helpen. "Ik denk dat er een periode gaat zijn dat we onze klanten niet gaan kunnen helpen of waar we projecten moeten uitstellen." Toch zal hij vandaag zijn tattoo-shop openen, "ook al is dat eigenlijk onmogelijk".