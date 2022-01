Kat zit vast onder motorkap en reist mee van Kruibeke naar Beveren

De medewerkers van de dierenwinkel vingen de kat tijdelijk op en gaven ze wat lekkers om te bekomen van het hele gebeuren. Later kwam de politie langs met een chiplezer om te zien of de kat kan herenigd worden met zijn eigenaar(s).

Bestuurster Cindy is opgelucht dat het verhaal een positief einde kent. "Het is dan wel mijn kat niet, ik was toch behoorlijk geschrokken toen ik het arme dier opmerkte. Ik denk dat de kat van één van mijn buren is."