Koopjes van start na succesvolle kerstperiode in Genk: "Hopen dat mensen ook nu blijven shoppen"

Twee 23-jarige leerkrachten uit Genk plannen vandaag een winkeldag in: “We genieten van een dagje vakantie en hebben eerst samen ontbeten in het centrum. Nu staan vooral de Zara en H&M nog op het programma, waar we zullen jagen op jurkjes. We winkelen graag in Genk omdat we dat kunnen combineren met een smakelijk bezoekje aan het rijke horeca-aanbod.”

(tekst gaat verder onder het audiofragment)