Roeselaarse gasthofuitbaatster in Oostenrijk: "Lenteweer, geen après-ski en overal een mondmasker: maar toch sfeer"

Kaat Hoornaert uit Roeselare baat in Salzburgerland in Oostenrijk Gasthof Osterthor uit. “Het is redelijk warm voor de tijd van het jaar”, vertelt ze aan Radio 2 West-Vlaanderen. “Gisteren was het op de berg 14 à 15 graden. Dat is veel te warm natuurlijk. Het heeft gelukkig wel genoeg gesneeuwd in december, waardoor de skipret toch kan doorgaan. Alleen het échte wintergevoel onbreekt. Het voelt aan als lente. Normaal hebben we dit weer in maart of april."