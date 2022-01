Luchthaven van Antwerpen kan hoopgevende cijfers voorleggen: "Dit jaar is beter geworden dan verwacht"

De cijfers stemmen CEO Eric Dumas hoopvol: "In de tweede jaarhelft van 2021 ontvingen we 38 procent minder passagiers dan in 2019, voor de start van de coronapandemie. Als het herstel zich zo blijft verder zetten, mogen we in 2022 opnieuw een mooi resultaat verwachten." Naast het herstel kan de luchthaven ook pronken met uitstekende stiptheidscijfers. 97 procent van alle vluchten in 2021 vertrok op tijd.