Luchthaven Oostende blikt terug op een succesvol 2021: "Hadden het niet zo goed verwacht"

"We mogen fier zijn op die cijfers", zegt Vanpraet. "Want de eerste 4 maanden van 2021 mochten we ook nog niet vliegen. Vanaf midden april hebben we opnieuw vluchten naar 13 van de 23 bestemmingen ingelegd. Pas in juli begonnen de vliegtuigen goed vol te zitten. In november hadden we zelfs 4 procent meer passagiers dan in 2019. Uiteindelijk hebben we het aantal passagiers verdubbeld in vergelijking met vorig jaar. Dat zijn hoopgevende cijfers voor de toekomst."

"Ondanks dat er dit jaar maar 13 van de 23 bestemmingen aangevlogen werden, hebben we het passagiersverlies goed kunnen beperken", vult CEO Eric Dumas aan. "Als het herstel zich zo blijft verder zetten, zullen we in 2022 dicht aanleunen tegen het resultaat van ons recordjaar 2019."