Maldegem annuleert carnaval nog niet: "Carnavalisten gaan ervan uit dat er eind februari geen corona meer zal zijn"

Volgens de burgemeester is de hunkering om te kunnen doorgaan zo groot dat hij nog niet wil afgelasten: "Afgelasten zou de eenvoudigste oplossing zijn. Maar dat is niet wat de carnavalisten, Maldegemnaren en bezoekers willen. Die groepen maken veel kosten," zegt Van Hulle. Iedereen zal dus het laatste weekend van februari welkom zijn in Maldegem, als het mag van Brussel. "Pas op het is nog 2 maanden, er kan nog veel veranderen. Ik bewonder het enthousiasme van de Maldegemse carnavalsverenigingen om het toch nog te laten doorgaan. Ik vind het fantastisch," besluit burgemeester Van Hulle. Mocht de regering in de tussentijd beslissen dat het geen goed idee is, dan legt Maldegem er zich dus wel bij neer.