Zingen op Driekoningen mag weer in de Kempen: "Afstand bewaren op een ludieke manier"

Omdat zingen op 6 januari een erg populaire traditie is in Mol, wilde het gemeentebestuur het dit jaar koste wat kost laten doorgaan. "Zingen op oudejaarsdag leeft niet in Mol. Van deur tot deur gaan op Driekoningen is daarentegen al sinds vele jaren een erg populaire traditie. Vorig jaar lagen de besmettingscijfers veel te hoog om het te laten doorgaan. We zijn enorm blij dat we het dit jaar veilig kunnen organiseren", zegt Caeyers.