Ook al last van muggenbeten? "Uitzonderlijk hoge temperaturen deze winter, dus verschillende dieren grijpen hun kans"

VRT NWS-collega Xavier Taveirne vertelde vanmorgen in "De ochtend" op Radio 1 hoe hij afgelopen nacht de strijd was aangegaan met een mug. "Het lijkt vreemd als je midden in de winter gebeten wordt door een steekmug. Maar er is iets aan de hand, wat betreft de muggenoverlast, merken we", zegt Arnold van Vliet, bioloog en muggenspecialist aan de Wageningen Universiteit.

Zachtere winters bieden muggen natuurlijk ideale omstandigheden. "Door de uitzonderlijk hoge temperaturen van de voorbije dagen, grijpen muggen die niet in winterrust gaan, nu al hun kans. Al zien we ook de gewone huissteekmug opduiken, zoals vorig jaar in februari", zegt van Vliet. "Andere muggensoorten nestelen zich in de kruipruimtes van huizen, zeker als er in de buurt wat water blijft staan", legt van Vliet uit in "De wereld vandaag" op Radio 1.