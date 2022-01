De Nachtwacht in nóg meer detail te bekijken online dankzij nieuwe "superfoto" van Rijksmuseum 

Liefhebbers kunnen het kunstwerk nu tot in het kleinste detail bestuderen vanop afstand. Maar de foto zou in de eerste plaats bedoeld zijn om het werk van onderzoekers en restauratoren te vergemakkelijken.

Katrien Keune is als hoofd Science verantwoordelijk voor het natuurwetenschappelijk gedeelte van het onderzoek naar De Nachtwacht. Ze vertelde aan de NOS dat we nu "elk pigmentdeeltje kunnen zien zitten in alle craquelures (kleine scheurtjes, red.)"

"Maar we willen de Nachtwacht hiermee ook bewaren voor de komende generaties. Dit is een gedetailleerde momentopname waarmee op lange termijn kunnen kijken hoe dingen veranderen. We kunnen nu over 10 of 20 jaar vergelijken: is het schilderij nog in dezelfde conditie, is er iets veranderd en moeten we daar iets aan doen?"