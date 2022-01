Ninove wil beken verbreden na wateroverlast: "Enkele huizen lopen al onder na korte, hevige regenval"

In deelgemeente Denderwindeke ontstond zelfs een modderstroom in de Minnenhofstraat. "Het was alle hens aan denk voor de brandweer, maar na een tweetal uur trok het water gelukkig wel weg", stelt de burgemeester gerust.

Ninove laat weten dat het geregeld onderhoud uitvoert aan beken en rioleringen, maar het wil de beken in de toekomst toch iets verbreden. "Daarover gaan we in overleg met de provincie. Er zijn ook al bufferbekkens aangelegd, maar ik vrees dat we tegen zo intense buien heel weinig kunnen doen", besluit De Jonge.