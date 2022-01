"Dealer" haalt recordaantal nominaties (14) binnen voor de Ensors, de belangrijkste Vlaamse film- en televisieprijzen

In 22 categorieën stemden de leden van de Ensor Academie op hun favoriete producties, behalve in één categorie: Beste Kortfilm. Over het lot van die Ensor-nominaties beslist een vierkoppige jury, elk met een eigen achtergrond in de Vlaamse kortfilmwereld.

Het eerste jurylid in deze categorie is Michiel Dhont die de Ensor voor Beste Kortfilm zelf al eens won in 2018 met zijn afstudeerfilm "Poor Kids". Daarnaast zetelt ook Joy Maurits in de jury, zij won in 2019 met haar korte documentaire "Hier" de juryprijs voor beste Belgische kortfilm op Film Fest Gent en was dat jaar ook genomineerd voor de Ensor voor Beste Belgische Kortfilm. Tot slot is er nog het regisseursduo Imge Özbilge en Sine Özbilge, bekend van kortfilms "#21xoxo" en "Mosaic".