Waar omikron toeslaat, valt de samenleving stil: moeten we niet denken aan soepelere quarantaineregels?

Het Verbond voor Belgische Ondernemingen is grote voorstander voor zo'n aanpassing. "Met de huidige regels gaan er veel mensen lange tijd afwezig moeten zijn, terwijl ze misschien niet ziek zijn of misschien gewoon in quarantaine moeten. De zorg én de economie wordt hierdoor getroffen. In andere landen wordt de strategie aangepast aan de nieuwe variant, ik denk dat wij ons daar ook op moeten voorbereiden", klinkt het bij Pieter Timmermans. Want, zo benadrukt hij, "het risico bestaat dat de economie anders lamgelegd zal worden en dan krijgen we problemen in de voedingsindustrie, in de supermarkten, maar ook in de zorg of andere essentiële sectoren."