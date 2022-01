Man uit Oostende krijgt 5 jaar cel voor betrokkenheid bij IS

Opvallend is dat hij kon worden geïdentificeerd door zijn handicap. De beklaagde verloor ooit zijn rechterbeen bij een treinongeluk in België. Toen een Antwerpse Syriëstrijder in Amerikaanse rapporten vertelde over een Tsjetsjeen met één been die een bewakingsfunctie had binnen IS, kwamen speurders hem op het spoor.

De Tsjetsjeen zelf werd volgens het federaal parket in april 2019 in de boeien geslagen door de Syrian Democratic Forces (SDF). Hij zou vandaag nog steeds gevangen gehouden worden door Koerdische strijdkrachten. Hij kwam dan ook niet opdagen voor zijn proces. De man zou ook betrokken zijn geweest bij een handel in vuurwapens in oostende. De rechtbank legde hem maandagmorgen de maximumstraf van 5 jaar op en beval zijn onmiddellijke aanhouding.