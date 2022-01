Politie waarschuwt voor inbreker met ladder en fiets

Rond de feestdagen stelt de politie traditioneel vaker inbraken vast. Dat was eind december onder andere zo in Steenokkerzeel en Zemst. Vermoedelijk zijn de inbraken gelinkt aan eenzelfde dader. Die zou zich met de fiets verplaatsen en meestal toeslaan tussen 18.30 en 24 uur.

Filip Van Steenbergen van de politiezone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst): “We hebben een aantal sporen en ook een camerabeeld. Daarop is een man te zien die vaak gebruik maakt van een fiets en die ook al vaak een ladder heeft gevonden in de omgeving waarmee hij dan inbreekt via de eerste verdieping van de woning.”