Recordjaar voor dierenopvangcentra Oudsbergen en Heusden-Zolder: "Het wordt elk jaar drukker"

“Het blijft maar drukker worden, elk jaar halen we hogere cijfers”, zegt Sil Janssen van het natuurhulpcentrum in Oudsbergen. “Het zijn er dit jaar 800 meer, en dat baart me zorgen want het is een helse taak om al die dieren een plek te geven, de juiste verzorging te geven en er voldoende mankracht voor te hebben.” In 2021 heeft het natuurhulpcentrum kunnen uitbreiden: “De egelzolder die volgens onze normen al groot was, hebben we een tweede laag met egelbakken moeten zetten om elke egel voldoende lang te kunnen houden om later terug in de natuur te kunnen zetten. Er waren het afgelopen jaar 2.300 egels, dat is gigantisch veel”, zegt Janssen. Opvallend was dat er in 2021 ook minder gierzwaluwen werden binnengebracht en meer huismussen.