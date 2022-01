Plotse concurrentie voor 'weerbeeldkampioen van het jaar' uit Hamme: "Maar hoe lang zullen de anderen het volhouden?"

Marc Van Wezemael uit Hamme is sinds vorige week wereldberoemd in Vlaanderen. In het programma 'Vrede op Aarde' van Sven De Leijer werd hij tot 'weerbeeldkampioen van het afgelopen jaar' gekroond. Zijn zelfgemaakte weerbeelden kwamen in 2021 het meest aantal keren op TV. Maar z'n nieuwe titel heeft ook gevolgen: het aantal inzendingen van mogelijke weerbeelden is sindsdien namelijk spectaculair gestegen, van een stuk of 5 tot meer dan 100 op één dag. Marc ligt er niet wakker van. "De vraag is hoe lang ze dat zullen volhouden," lacht hij.