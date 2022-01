Uitbater en personeelslid van Gents rendez-voushotel maand langer in cel na klacht over zedenfeit

Volgens gerechtelijke bronnen zou een minderjarige persoon seksuele handelingen uitgevoerd hebben in rendez-voushotel Ptitamie in Gent. Hierop kwam een klacht binnen bij het parket, dat een onderzoek startte. Afgelopen woensdag sloeg de politie de uitbater en een ex-medewerker in de boeien. De politie liet het hotel in de Ganzendries meteen ook verzegelen.

Vandaag moesten de uitbater en het voormalig personeelslid voor de raadkamer verschijnen. Die besliste om hen nog een maand langer te laten aanhouden. Het parket bevestigde aan onder meer Het Laatste Nieuws dat er een gerechtelijk onderzoek is gestart, maar verdere commentaar geeft het parket niet.