Oost-Vlaanderen verwelkomt vier nieuwe burgemeesters

Ook Zottegem krijgt een nieuwe burgemeester. En ook daar is het voor het eerst in de geschiedenis van de stad een vrouw. Evelien De Both (N-VA) neemt de taak over van Jenne De Potter (CD&V). Normaal was het de beurt aan Matthias Diependaele (N-VA). Maar aangezien die intussen minister is, wordt Evelien De Both plaatsvervanger. Haar job als advocate aan de balie in Kortrijk zet ze nu tijdelijk on hold. Woensdag legt ze de eed af bij de gouverneur.

Beluister hieronder het gesprek met Evelien De Both in Start Je Dag, en lees daarna verder: