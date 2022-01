Opvallende natuurpracht: Israëlische fotograaf legt zwerm vogels vast die in volle vlucht een lepel vormen

"Tijdens mijn wandeling in de vallei, was ik op zoek naar vogels, toen de zwerm spreeuwen op mijn pad kwam. Ik ben hen zeker 5 of 6 uur blijven volgen en in de gaten blijven houden, om toch maar enkele mooie beelden te hebben. Op een bepaald moment begon de dans van de spreeuwen. En tot mijn grote verrassing vormden ze in amper 5 seconden tijd een lepel", vertelt Albert Keshet aan de BBC.

"Dat duurde maar een paar seconden, voor hun vorm evolueerde naar een gebogen lepel. In de voorbije 10 jaar dat ik rondreis om foto's te nemen, is het één van de meest verbazingwekkende beelden van spreeuwen die ik ooit heb gezien en vastgelegd!"