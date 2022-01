"Voornemen voor het nieuwe jaar? 'Niks nieuws' kopen!": Marlies uit Aarschot zal zelfs geen toiletpapier kopen dit jaar

Marlies hoopt via ruilhandel of tweedehandssites wel de nodige dingen, zoals toiletpapier, te kunnen kopen of krijgen. "Je zou er versteld van staan van wat mensen allemaal op tweedehandssits verkopen. Ongebruikt wc-papier bijvoorbeeld, omdat het niet fijn aanvoelt. Moest het op een gegeven moment niet lukken om dit tweedehands te vinden, ga ik proberen om zelf wc-papier te maken."

Hoewel Marlies met haar initiatief haar ecologische voetafdruk probeert te verkleinen, laat ze de auto niet meteen aan de kant staan. "Ik moet op mijn werk geraken en ik heb twee kleine kinderen. Het is niet evident om daarmee alles met de fiets te doen." Marlies verwacht niet meteen problemen om haar voornemen vol te houden. "Maar het steekt me wel dat ik geen nieuwe boekentas zal kunnen kopen voor mijn zoontje die naar het eerste leerjaar gaat dit jaar, alhoewel hij het zelf geen probleem vindt om een tweedehands boekentas te gebruiken. We gingen sowieso al vaak naar de kringwinkel dus mijn kinderen zijn best wel gewend om tweehandsspullen te gebruiken."

