Wat moet je doen als je een gasgeur ruikt in huis? "Ga altijd naar buiten, en bel zo snel mogelijk de brandweer"

Een gaslek, gevolgd door een explosie, wordt trouwens vaak veroorzaakt door werkzaamheden, aan de installatie zelf, of openbare werken in de straat. Wat moet je doen als je letterlijk onraad ruikt en een gasgeur detecteert in huis? "Het allerbelangrijkste is dat alle aanwezigen meteen de woning verlaten, en dat iemand op veilige afstand van het gebouw de brandweer belt via het nummer 112", zegt Renders.

"Het is belangrijk om dat buiten te doen, want zelfs een telefoontje kan een vonk veroorzaken, en daardoor ook een explosie. Er is geen open vlam voor nodig: een lichtschakelaar gebruiken, een koelkast die aanspringt, de statische elektriciteit die we onbewust opwekken of zelfs een telefoontje: het kan allemaal tot een explosie leiden, als er een gaslek is."

Wanneer je een gasgeur ruikt, heb je dus geen tijd te verliezen. "Meten is weten, en de brandweer heeft de juiste meetapparatuur om in te schatten wat er aan de hand is. Er is trouwens een geurstof toegevoegd aan aardgas, en ook aan butaan of propaan in gasflessen, zodat we een gaslek effectief kunnen ruiken. Je kan de geur het best vergelijken met die van rotte eieren."