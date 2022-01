Winterkoopjes van start met mild enthousiasme: "Detailhandelaars maken zich grote zorgen" 

Met deze koopjesperiode hopen de winkeliers nog wat extra geld te verdienen na een moeizaam tweede coronajaar. Volgens zelfstandigenorganisatie NSZ is er niet veel optimisme te horen bij detailhandelaars. Slechts een kwart verwacht tijdens de solden een betere omzet dan in januari 2021, luidt het, terwijl ook dat een slechte maand was.