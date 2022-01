260 leerkrachten uit Tongeren krijgen booster op extra prikdag

Maandag gaan de scholen opnieuw open na een extra lange kerstvakantie van drie weken. Om de leerkrachten die nog geen boosterprik hebben gehad toch beschermd voor de klas te laten staan, kunnen die zich vandaag laten vaccineren. “We hebben in Tongeren 260 mensen die in het onderwijs werken, een deel daarvan is nog niet gevaccineerd", zegt dokter Luc Hendrix van eerstelijnszone Zuid- Oost Limburg. "We weten dat er vijf dagen nodig zijn vooraleer die derde vaccinatiespuit zijn maximaal effect heeft. Daarom hebben we besloten om de leerkrachten die nog geen booster hebben gehad, vandaag uit te nodigen.”

Het vaccinatiecentrum heeft 260 uitnodigingen verstuurd voor vandaag. Elk vaccin dat niet gebruikt wordt, zal worden ingevuld door mensen die op de reservelijst van Qvax staan.