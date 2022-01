40 Leuvense jongeren helpen in Verviers: “Met solidariteit kunnen we veel oplossen”

“De wederopbouw gaat traag en de overheid doet te weinig”, zegt Lola Serraes (16). “Daarom willen we nu in actie komen. Met een bus vol jongeren trekken we naar Verviers om er twee hele dagen de handen uit de mouwen te steken. We gaan soep uitdelen, verrotte vloeren uitbreken, kelders leegmaken en nog veel meer. Zo willen we ook naar de verhalen van de slachtoffers luisteren, want ook dat is belangrijk."

