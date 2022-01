Besparen in 2022 - "Hou je koelkast ordelijk en wees creatief met restjes": 5 tips om minder voedsel te verspillen

“Het sap van een pot augurken bijvoorbeeld (want dat is heel lekker in een vinaigrette), of ik stak er nieuwe groentjes in om te pekelen. Maar ook de olie van ansjovis of gedroogde tomaten gooide ik niet weg. Er is zelfs een periode geweest dat ik ’s avonds voor de tv chips at, gemaakt van de schillen van aardappelen die ik niet wou weggooien.”