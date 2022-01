4 keer meer aardbevingen in België in 2021 dan in 2020: "Sommige jaren is de aarde iets actiever"

De meeste van die bevingen vonden plaats in het dorpje Rott, een deelgemeente van Roetgen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Daar werden in 2021 maar liefst 126 bevingen gelokaliseerd.

Het leeuwendeel was niet voelbaar. Slecht enkele bevingen met een kracht van 2,6 waren voelbaar tot in Eupen in de Oostkantons. De Roerdalslenk liet zich ook voelen in Eschweiler ten noorden van Roetgen en in Voerendaal in Nederland.