Antwerps Groen-gemeenteraadslid Ikrame Kastit stapt uit de politiek

"De afgelopen twee jaar waren erg zwaar. Aan de ene kant is er veel meer isolatie en hebben kinderen en jongeren veel minder contacten, ze vinden veel minder de weg naar hulpverlening", legt Kastit uit aan Radio 2 Antwerpen. "Daarnaast is ongelijkheid in armoede ook gestegen. Welzijnswerkers spelen daar een heel belangrijke rol in, want ze kunnen een vertrouwenspersoonzijn, ontspanning voorzien en bruggen bouwen tussen jongeren en de instellingen."

Daarom kiest Kastit er nu voor om zich volledig te focussen op haar rol in de sociale sector. "Ik kies ervoor om die ongelijkheid in de samenleving te proberen dichten. Daar kan ik momenteel een grote rol spelen", besluit Kastit. Wie haar voor Groen zal opvolgen in de Antwerpse gemeenteraad, is nog niet bekend.