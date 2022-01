Asielzoekers kunnen voor nachtopvang terecht in voormalig ziekenhuis

Na hun registratie in het Klein Kasteeltje kunnen asielzoekers voortaan voor nachtopvang terecht in Jules Bordet. Dat ziekenhuis is verhuisd en de voorbije weken is hard gewerkt om de site klaar te maken. Alleen alleenstaande meerderjarige mannen gaan naar deze locatie. Gezinnen met kinderen en minderjarigen gaan nog steeds rechtstreeks naar een opvangplaats binnen het netwerk van Fedasil.

De nachtopvang in Jules Bordet biedt plaats aan 140 personen. Op termijn moet het vroegere ziekenhuis volledig omgebouwd worden tot opvangcentrum. "De voorbije weken werden verschillende extra opvangplaatsen voorzien en deze nachtopvang moet het netwerk helpen stabiliseren. In tegenstelling tot hotelopvang waar bepaalde organisaties voor pleiten, lijkt me dit wel een aangewezen oplossing", zegt staatssecretaris Mahdi.

Dankzij de creatie van nieuwe centra is het opvangnetwerk de voorbije drie weken gestabiliseerd, aldus Mahdi. Volgens hem werd de laatste week van december iedereen dagelijks geregistreerd en opgevangen.