BEKIJK - Noordoosten VS getroffen door zware sneeuwval, honderdduizenden mensen zonder stroom

Een zware sneeuwstorm teistert het noordoosten van de Verenigde Staten. In de hoofdstad Washington D.C. is al bijna 20 centimeter gevallen. Er zitten zowat 800.000 gezinnen zonder stroom. Overheidsdiensten, scholen en ook de coronatestcentra moesten hun deuren sluiten. Ook in de naburige staten Virginia en Maryland ligt er een dik pak sneeuw, ook daar zitten honderdduizenden mensen zonder stroom en dat kan nog enkele dagen duren.