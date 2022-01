Boosterprik op de werkvloer van Aperam wegens groot succes verlengd met een dag: "Al 500 werknemers geprikt"

Annemie De Lamper, bedrijfsarts van Aperam, sloeg een praatje met de minster. “Hij vroeg of alles tot nu vlot is gegaan en hoe de samenwerking met het vaccinatiecentrum in Genk is verlopen. Ik heb meneer Beke verteld dat de samenwerking super was. Het initiatief om mensen intern te laten vaccineren is een overweldigend succes. Ik ben heel fier op onze medewerkers.”

Een jonge operator in opleiding is blij met kans om zich op het werk te laten prikken: “Ik ben 21 jaar, en had anders nog wel een tijdje moeten wachten. Bovendien spaart dit ook weer tijd en een verplaatsing uit.”