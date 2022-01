Frontex controleert even niet meer op transmigranten aan de Belgische kust

Al geruime tijd proberen mensen vanaf de Noord-Franse en de Belgische kust in rubberbootjes naar Engeland te varen. Vorig jaar zijn daar volgens Britse cijfers 28.395 mensen in geslaagd, een recordaantal. Dat zijn er drie keer zoveel als in 2020. De oversteek met zulke bootjes is door de sterke stroming, de koude temperaturen en het vele verkeer op het Kanaal een gevaarlijke onderneming. Dat werd nog eens pijnlijk duidelijk toen eind november 27 mensen om het leven kwamen bij zo’n overtocht.