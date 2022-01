Derde schoorsteen van Centrale Langerlo gaat half maart tegen de grond

Vervoersmaatschappij De Lijn heeft een nieuwe digitaal communicatiesysteem in gebruik genomen waardoor het oude systeem niet meer nodig is. De antenne die daarvoor gebruikt werd, stond nog op de derde schoorsteen van de oude elekticiteitscentrale in Langerlo. Twee van die schoorstenen, gingen al in oktober tegen de grond samen met de koeltorens.