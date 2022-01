Drie vrouwen en vier mannen willen Frans president worden, maar wie maakt echt een kans?

Kandidaat voor:

LFI, La France Insoumise. Uiterst-linkse partij, opgericht in de aanloop naar de verkiezingen van 2017. Om te verbreden en te vernieuwen trekt Mélenchon straks naar de kiezer onder de vlag “Union Populaire”.

Kandidaat sinds:

Al ruim een jaar kandidaat, sinds november 2020.

Positie in de peilingen:

Constant vijfde. Is de grootste kandidaat aan de linkerzijde, haalt tussen 7 en 12 procent.

Eerdere verkiezingsresultaten:

Zijn derde presidentsverkiezingen, haalde 11 procent in 2012 en bijna 20 in 2017. Toen was hij met voorsprong de grootste van links, en zat hij zelfs Marine Le Pen en François Fillon op de hielen.

Komt uit:

Geboren in 1951 in Tanger, in Marokko (70 jaar). Verhuisde als kind naar Frankrijk. Woonde als jongeman in de Jura. Was ooit minister voor de PS. Heeft een appartement in Parijs.

Maakt hij kans?

Nauwelijks. Zijn hoogtepunt lijkt voorbij. Hij blijft met zijn partij een belangrijke oppositiefactor die het beleid uitdaagt, maar maakt weinig kans om de macht te veroveren.

Belangrijkste troef:

Charismatisch en recht voor zijn raap. Heeft een duidelijke visie, die hij overtuigend vertolkt. Laat weinigen onverschillig, you love him or you hate him.

Zwak punt:

Radicaal in zijn overtuigingen maar ook in zijn gedrag. Bijtende stijl, niet altijd elegant. Geen verzoener, niet het type dat de eenheidskandidaat van links zou kunnen worden.