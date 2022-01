Eerste halalslagerij in Scherpenheuvel alweer gesloten: "Te weinig interesse"

Maar misschien was een katholieke stad als Scherpenheuvel-Zichem gewoon nog niet klaar voor een halalslagerij? “Het is een dubbel gevoel”, zegt Erhan. “Ik ben een beetje ontgoocheld dat Scherpenheuvel misschien toch niet echt klaar was voor halalvlees. Ik had me wat gericht op mensen die halalvlees wouden kopen, maar kreeg enkel Belgische klanten. Die vroegen dan naar witte pensen en gehaktbrood. Maar dat hadden we niet in de aanbieding, dus hebben we ons aanbod moeten omgooien en zijn we cervela’s beginnen verkopen. Als je twee keer tegen de klanten moeten zeggen dat we iets niet verkopen, dan komen ze niet meer.”