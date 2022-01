Precies 25 jaar geleden vond de laatste Elfstedentocht plaats, 2 Belgen blikken terug: "De wind maakte je kapot"

De edities voor de laatste Elfstedentocht vonden plaats in 1985 en 1986. "In 1985 was het een heel strenge winter en toen waren we toch al een drietal weken aan het schaatsen op natuurijs. We leerden toen ook die tocht kennen op de Nederlandse televisie, op Studio Sport. Toen bleek er weer een te komen en dat was toen ook al 22 jaar geleden, van 1963."

Kris begon te dromen en maakte plannen met vrienden om zich te gaan inschrijven, maar hij mocht niet. "Mijn vader hield me tegen, ik was te jong", lacht hij. "Hij zei dat ik niet wist waaraan ik begon en ik moest studeren." Hij bleef wel schaatsen en trok ook naar Oostenrijk om ervaring op te doen. "De Nederlanders organiseerden daar op de Weissensee alternatieve elfstedentochten." In 1997, toen hij 29 was, was het eindelijk zo ver.