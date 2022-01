Extra gemeenteraad in Sint-Niklaas naar aanleiding van petitie rond mobiliteit

Eind deze maand komt er in Sint-Niklaas een extra gemeenteraad over de mobiliteitsproblematiek. Oppositiepartijen Vooruit en CD&V vroegen de extra zitting aan naar aanleiding van een online petitie die kritisch is tegenover de mobiliteit in de stad. Concreet gaat het over een knip in de Don Bosco-wijk. En ze willen ook de omvorming van de Grote Markt aankaarten.