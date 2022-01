Besparen in 2022 - "Opruimen geeft je overzicht en doet je bewuster kopen": 5 tips van opruimcoach Nele Colle

We hebben vaak al heel veel in huis. Soms zo veel dat we het niet meer altijd weten. Een kleerkast of zelfs een dressing met meer kleren dan we dragen. Of keukenkasten en de berging met producten of spullen die we niet meer zien staan. Daarmee kunnen we aan de slag, volgens opruimcoach Nele Colle.

"Je kan onmogelijk alles onthouden wat je hebt. Door overzicht te gaan scheppen kan je echt wel veel bewuster gaan kopen en enkel datgene kopen wat je nodig hebt. Want als je niet weet wat je hebt ga je makkelijk verleid worden om dingen te kopen die je niet nodig hebt. Als je weet dat je al 3 dikke wintertruien hebt, gaat dat een rem zetten op wat je nog koopt. Een regel die trouwens niet enkel geldt voor je kleerkast, maar voor je hele huis."