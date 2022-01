Gentse kinderen krijgen eerste vaccin op safari in Flanders Expo

De kinderen worden bewust gescheiden gehouden van de andere groepen en zullen tijdens het weekend gevaccineerd worden. “We doen de vaccinaties in het weekend, zodat de ouders en eventueel broertjes en zusjes erbij kunnen zijn”, gaat De Smet verder.

“Zo kan dat allemaal in een keer, als de mensen dat willen. We zullen sowieso de mensen niet overtuigen, maar we bieden hen wel de kans om hun kinderen te vaccineren. Ze kunnen zich daarover informeren en zelf daar in eer en geweten over nadenken. We weten dat het z’n voordeel heeft om gevaccineerd te zijn, zeker qua quarantaine. Zeker op dat vlak informeren we de mensen, maar pushen doen we zeker niet. We verwachten niet dat ze allemaal zich zullen laten vaccineren”, aldus De Smet.