Het UZA wisselt kennis uit over zeldzame ziekten met 15 andere Europese ziekenhuizen: "zo krijgen patiënten vlugger een juiste diagnose en behandeling"

"Elk jaar krijgen we in het UZA meer dan 15.000 patiënten over de vloer met een zeldzame ziekte," zegt prof.dr.Bart Loeys, coördinator van de stuurgroep zeldzame ziekten. In het totaal zijn er wereldwijd zo'n 7000 verschillende ziekten die als zeldzaam worden beschouwd. Dat wil zeggen dat de aandoening bij minder dan 1 op de 2000 mensen voorkomt. "Het is dus erg belangrijk dat we onderling virtueel mekaars ervaringen kunnen uitwisselen omdat we soms zelf maar een beperkte ervaring hebben."