Jeff Hoeyberghs krijgt 10 maanden cel waarvan helft met uitstel voor vrouwonvriendelijke uitspraken tijdens lezing

De advocaat van Hoeybergs, Hans Rieder, had op het proces zelf eind vorig jaar de vrijspraak gevraagd. “Men kan discussiëren over het al dan niet fijnzinnige karakter van zijn uitspraken”, pleitte Rieder toen. “Daar ga ik mij niet aan wagen. We staan hier voor een strafrechter, niet voor iemand die een moreel oordeel moet vellen. Het is een dunne lijn tussen morele verwerpelijkheid en strafbaarheid, maar de lijn bestaat wel degelijk. Als je die afschaft, dan krijg je situaties zoals in Afghanistan en Iran. Daar spreken rechters geen strafrecht uit, maar oordelen ze moreel over iets."