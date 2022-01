Honingdauw besmet met insecticides vormt een bedreiging voor nuttige insecten

Zo zijn de auteurs bijvoorbeeld ernstig bezorgd over invasieve, plantensappen zuigende insectensoorten die resistent zijn aan of tolerant voor systemische insecticides, en die grootschalige teelten infesteren, zoals maïs, tarwe, rijst en gerst, teelten die doorgaans met systemische insecticides behandeld worden.

Die teelten zijn goed voor meer dan 50 procent van de wereldwijde teeltoppervlakte en honingdauw is de belangrijkste bron van koolhydraten in deze teelten voor nuttige insecten.

De overzichtsstudie kan leiden tot een betere bewustwording rond het probleem bij programma's voor de geïntegreerde bestrijding van plaaginsecten en bij de agentschappen voor milieubescherming die het gebruik van systemische insecticides reguleren, zeggen de onderzoekers.

Een van de conclusies van de onderzoekers is een aanbeveling dat die agentschappen het gebruik beperken van sterk in water oplosbare, systemische insecticides die moeilijk afbreekbaar zijn, en ook van insecticides met een breed spectrum om te vermijden dat er een onbedoelde impact is op nuttige soorten via honingdauw en door andere manieren van blootstelling.

"Ons overzicht beschrijft hoe honingdauw die besmet is met systemische insecticides een rol kan spelen in de achteruitgang van insecten", zei Tooker. "Honingdauw is een verborgen oorzaak van directe en indirecte interacties tussen insecten, die waarschijnlijk een invloed heeft op de populatiedynamiek van planteneters, biologische controlemiddelen en bestuivers."

De overzichtsstudie van de Amerikaanse, Nederlandse en Spaanse onderzoekers is gepubliceerd in Biological Reviews. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de Pennsylvania State University.