Inschrijven kan vanaf nu voor kindervaccinatie in Antwerpse Zoo: "Na de prik volgt een wandeling langs apen en vlinders"

"Na een aantal praktische testen en overleg met kinderpsychologen hebben we gekozen voor een unieke aanpak. Ouders mogen met hun kind in een apart hokje of tentje gaan zitten. Daarin projecteren we dierenbeelden waarop de kinderen met een gekregen lichtje mogen schijnen. Zo leiden we hen af van de prik", zegt van Doesburg. "De vaccinatoren zullen ook uitgebreid de tijd nemen om kinderen en ouders gerust te stellen. Het prikken gebeurt niet tegen hetzelfde ijltempo als in de boostercampagne voor volwassenen."

De Stad Antwerpen benadrukt dat er geen gratis dierentuinbezoek gekoppeld is aan de kinderprik. "Kwatongen beweerden dat we op die manier ouders en kinderen wilden lokken maar dat klopt niet", reageert van Doesburg op Radio 2. "Wat wel is: kinderen mogen na hun vaccinatie even door het vlinderpaviljoen en het apenverblijf wandelen. Op die manier verstrijken de 15 minuten wachttijd na de prik zonder dat de kinderen stil op een stoel moeten zitten."