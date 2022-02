Alarmerend VN-rapport belicht concrete impact van klimaatverandering: "Ook in Europa zullen we de gevolgen voelen"

Het is op zich niet onlogisch dat het nieuwste rapport alarmerend is, of zelfs alarmerender dan het vorige, onderstreept Van Ypersele, professor Klimatologie aan UCLouvain: dit gaat immers over de heel concrete gevolgen van klimaatverandering, voor de mensen, de natuur, de steden, de infrastructuur, onze gezondheid. "Dat is veel concreter dan enkele fracties van graden in extra opwarming", zegt van Ypersele.

Begin april volgt nog een derde rapport over de zogenoemde mitigatie, met de focus op hoe we de klimaatverandering concreet kunnen afremmen, met welke technologieën we met andere woorden de uitstoot van broeikasgassen naar beneden kunnen halen. Dat zal veel hoopgevender zijn dat dit rapport, zegt Van Ypersele.