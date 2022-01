Is er nog een toekomst voor het Wonderwoud in de Gentse rand? Natuur en Bos zet plannen on hold

Er is veel onzekerheid over de toekomst van het Wonderwoud. "We willen graag weten wat de plannen nu juist zijn. Wat wij niet wensen is dat er een Wonderwoud lightversie komt. Er zijn heel wat investeringen aangekondigd aan de burger en we vinden het belangrijk dat die plannen worden uitgevoerd. We willen daar een mooi ingericht natuurgebied dat toegankelijk moet zijn voor iedereen", vertelt De Bruycker.