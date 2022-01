Karen Damen klaagt oplichting op Vinted aan: "Ik wil mensen waarschuwen zodat zij niet dezelfde fout maken"

"Mijn zus had een zeer dure jas van het merk Etro te koop gezet op Vinted en een vrouw uit Marseille was heel geïnteresseerd. Nadat mijn zus de jas had opgestuurd, liet de koper plots weten dat ze twijfelde aan de echtheid. Ze vroeg of mijn zus een aankoopbewijs wilde sturen", vertelt Damen. "Die jas is al een paar jaar oud, dus we vonden dat aankoopbewijs niet meer. Mijn zus vroeg daarom om de jas gewoon terug te sturen, maar de vrouw had haar intussen al geblokkeerd."