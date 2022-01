Zeg eens aaa: keelwisser kan omikronvariant mogelijk sneller opsporen dan wisser in de neus

Eerst even dit

Een keeltest is niet hetzelfde als een speekseltest. Bij een speekseltest wordt wat speeksel verzameld of geschraapt langs de binnenkant van de mond, en die is veel minder betrouwbaar dan de keel- en neustesten.



Bij een neustest wordt de wisser in de neus gestoken. Afhankelijk van het type is dat zo diep mogelijk (PCR-test) of slechts enkele centimeter (sneltest/zelftest).

Een keeltest gaat -zoals de naam het zegt- de keel in. Haal diep adem, blijf ontspannen en zeg "aaaaaa" terwijl het staafje je keel in gaat. Vaak gebeurt een keeltest in combinatie met een neustest.