Kindvriendelijk vaccineren in Hasselt: "Willen samenwerken met Plopsa Indoor en prikkers volgen opleiding op kinderafdeling Jessa ziekenhuis"

Naast de korte opleiding die de prikkers krijgen op de kinderafdeling, zal er per kind ook meer tijd uitgetrokken worden. “Eerst praten we even en maken we tijd om toe te lichten wat er gaat gebeuren, dan pas komt de prik”, weet Bex. “Verder maken we een filmpje dat in de scholen getoond zal worden. Dan weten kinderen wat hen te wachten staat.”