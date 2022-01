Mega zonnepanelenpark van RTBF op komst in Waver op grens met Overijse en Huldenberg

Het is opvallend dat een openbare omroep investeert in het winnen van energie. Zo'n zonnepanelenpark zie je niet zo veel bij ons. Wel langs de E411 in de Ardennen en op de "autoroute du soleil" (A6 en A7) naar het Zuiden in Frankrijk. 2222 zonnepanelen zullen zeker impact hebben op de omgeving, maar dat hadden de hoge antennes ook. Nu staat er nog een gebouw en wat overblijfsels van het zenderpark van VRT en RTBF.