Eten we binnenkort microalgen? Studenten Thomas More Hogeschool: "Kan een duurzaam alternatief zijn voor vlees"

"We hebben al wraps, koekjes en een plantaardige burger met de algen gemaakt. Daar verwerken we dan een ook ander groen ingrediënt in, zoals pistache, spinazie en courgette, om de associatie met groene algen wat te verminderen", gaat Tampère verder.

Het heeft alvast heel wat voordelen om algen op het menu te plaatsen, zo blijkt: "Microalgen kunnen belangrijk zijn voor onze voeding omdat ze duurzaam gekweekt kunnen worden en een mogelijk alternatief kunnen zijn voor vlees. Ze nemen CO2 op, er is veel minder water voor nodig en ze bevatten veel eiwitten", zegt Tampère.

Maar zit de smaak ook goed? "Het is heel subjectief, het heeft normaal gezien een vis- of grasachtige smaak. We hebben nu al een aantal kooksessies gehad en de reacties waren over het algemeen wel vrij goed", klinkt het.